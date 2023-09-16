Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde kadın başkan yardımcısı adayı seçme konusunda yeşil ışık yaktı.

Sky News'in haberine göre, Trump, bir televizyon kanalında verdiği röportajda, kendisine yöneltilen "bir kadın başkan yardımcısı seçmeyi isteyip istemediği" sorusuna, "Konsept hoşuma gitti ama en iyi kişiyi seçeceğiz ama konsepti beğendim." yanıtını verdi.

Röportajda, Güney Dakota Valisi Kristi Noem'in başkan yardımcısı adayı olma ihtimali gündeme getirilirken, Trump da bunu, "harika" olarak nitelendirerek Noem'in seçmeyi düşüneceği biri olduğunu kaydetti.

Ayrıca, üst düzey pozisyonlar için yaş sınırı yerine yeterlilik testi olması gerektiğine inandığını ve kendisinin bu testi geçtiğini hatırlatan 77 yaşındaki Trump, büyük dünya liderlerinden bazılarının 80'li yaşlarındayken görevlerini icra ettiğini savundu.

Öte yandan Trump, "ABD Başkanı Joe Biden'ın çok yaşlı olduğunu düşünmese de (Biden'ın) beceriksiz ve bunun 'daha büyük bir sorun' olduğunu" dile getirdi.