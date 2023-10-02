Dominik Cumhuriyeti'nde Devlet Başkanlığı Seçiminde Modern Devrimci Parti'nin Adayı Luis Abinader

Karayipler'de ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde, iktidardaki Modern Devrimci Parti'nin (PRM) 2024'te yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimindeki adayının, Devlet Başkanı Luis Abinader olduğu bildirildi. Abinader, seçimlerde muhalefet adaylarından Halk Gücü partisi Leonel Fernandez ve Dominik Kurtuluş Partisi'nden (PLD) Abel Martinez ile ülkenin 55. Devlet Başkanı olmak için yarışacak.

Karayipler'de ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde, iktidardaki Modern Devrimci Parti'nin (PRM) 2024'te yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimindeki adayının, Devlet Başkanı Luis Abinader olduğu bildirildi.

PRM'de devlet başkanı adayı olmak isteyen ve aralarında mevcut Devlet Başkanı Abinader'in de olduğu 4 isim arasında ön seçim yapıldı.

Merkez Seçim Kuruluna göre, oyların yüzde 91'ini alan Abinader, 4 adayın yarıştığı ön seçimleri açık ara farkla kazandı.

Böylece 19 Mayıs 2024'te yapılması beklenen devlet başkanlığı seçimlerinde, PRM'nin adayının Abinader olduğu kesinleşti.

Devlet Başkanı Abinader, konuşmasında destekleri için parti yetkililerine teşekkür etti.

Abinader, "Hepinizin gurur duyabileceği bir ülke inşa edilmesi için birlik çağrısında bulunuyorum. Dürüstlük, çaba, demokrasi ve kalkınma ilkelerini bünyemizde barındırıyoruz." ifadesini kullandı.

Abinader, seçimlerde muhalefet adaylarından Halk Gücü partisi Leonel Fernandez ve Dominik Kurtuluş Partisi'nden (PLD) Abel Martinez ile ülkenin 55. Devlet Başkanı olmak için yarışacak.