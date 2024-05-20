Üye Girişi
Haberler

Dominik Cumhuriyeti'nde Devlet Başkanı Seçimi Sonuçlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde devlet başkanlığı seçimini mevcut Devlet Başkanı Luis Abinader kazandı. Abinader, oyların yüzde 58,85'ini alarak devlet başkanı seçildi. Rakipleri Fernandez ve Martinez ise yenilgiyi kabul ederek Abinader'i tebrik etti.

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde devlet başkanlığı seçimini mevcut Devlet Başkanı Luis Abinader kazandı.

Sandıkların yüzde 50'sinin açılması neticesinde elde edilen sonuçlara göre, Devlet Başkanı ve Modern Devrimci Parti (PRM) adayı Abinader, oyların yüzde 58,85'ini alarak devlet başkanı seçildi.

Halk Gücü (FP) adayı eski Devlet Başkanı Leonel Fernandez yüzde 26,9 ve Dominik Kurtuluş Partisi'nin (PLD) adayı mevcut Santiago Belediye Başkanı Abel Martinez ise yüzde 10,72 oy aldı.

Abinader'in siyasi rakipleri Fernandez ve Martinez, yenilgiyi kabul ederek devlet başkanını seçim zaferinden ötürü kutladı.

Devlet Başkanı Abinader, rakiplerinin kendisini arayarak tebrik ettiğini belirterek, "Tüm Dominiklilerin devlet başkanı olacağım. Halk, açıkça değişimi destekledi. Demokratik yarış için rakiplerime teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Böylece seçimleri ilk turda kazanan Abinader, ülkeyi 2024-2028 yılları arasında bir kez daha yönetecek.

Yerel basında çıkan habere göre, Abinader'in partisi, Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye dağılımında da çoğunluğu elde etti.

Dominik Cumhuriyeti'nde halk, yeni devlet başkanı ile Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini belirlemek için dün sandık başına gitmişti.

Kaynak: AA / Politika

Dominik Cumhuriyeti Karayipler Politika Dünya Güncel Haberler

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

 Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Instagram hesabından 'Benim için dua edin' paylaşımı

Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Instagram hesabından "Benim için dua edin" paylaşımı

 İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar

Bakmadan Geçme

Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor 4. eleme adayı kim? 20 Mayıs Survivor'da potaya kim girdi? İran Dışişleri Bakanı öldü mü? Hüseyin Emir Abdullahiyan kimdir? İbrahim Reisi kimdir, kaç yaşındaydı? İbrahim Reisi ne zaman Cumhurbaşkanı oldu? İran Cumhurbaşkanı öldü mü? İbrahim Reisi helikopter kazasından öldü mü, yaşıyor mu? Şampiyon kim olacak? Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak? Villarreal Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (ARDA GÜLER'İN GOLLERİ) Real Madrid maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe kaç yıldır şampiyon olamıyor 2024? İşte Fenerbahçe'nin son şampiyonluk yaşadığı sezon! DEV DERBİDE KAVGA! Fenerbahçe - Galatasaray maçı kavgayı kim çıkardı, KİM KAVGA ETTİ? Olay ne, ne oldu? Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? GS en son hangi yıl ve sezon şampiyonluk yaşadı? FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ? #9917 Dev derbide kim önde, kim gol attı? DEV DERBİ SON DURUM! #129349 DEV DERBİDE NEFESLER TUTULDU! #9917 Fenerbahçe Galatasaray maçı CANLI ANLATIM! Dakika dakika ne oldu, kim gol attı? #129349 Tarihte suikaste uğrayan ve ölen dünya liderleri GALATASARAY'IN TARİHÇESİ! Galatasaray ne zaman kuruldu, kaç kez şampiyon oldu? Galatasaray ilk başkanı kimdir? FENERBAHÇE'NİN TARİHÇESİ! Fenerbahçe ne zaman kuruldu, kaç kez şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin ilk başkanı kimdir?
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazından ilk görüntüler

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazından ilk görüntüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title