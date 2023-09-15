Dominik Cumhuriyeti, Haiti ile sınırlarını tamamen kapatma kararı aldı

Dominik Cumhuriyeti yönetimi, komşu ülke Haiti ile kara, deniz ve hava sınırlarını tamamen kapatma kararı aldı. Kararın nedeni olarak Haiti'nin Masacre Nehri'nde inşa ettiği kanalı durdurmaması ve yapılan uyarıyı dikkate almaması gösterildi. Dominik Cumhuriyeti hükümeti, çiftçilerin kayıplarının giderilmesi için sosyal programlar hayata geçireceğini duyurdu.

Dominik Cumhuriyeti yönetimi, komşu ülke Haiti ile kara, deniz ve hava sınırlarını tamamen kapatma kararı aldı.

Dominik Cumhuriyeti hükümetinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Luis Abinader'in talimatıyla Haiti ile kara, deniz ve hava sınırlarının tamamen kapatılması kararının verildiği bildirildi.

Açıklamada, Haiti'nin Masacre Nehri'nde inşa ettiği kanalı durdurmaması ve yapılan uyarıyı dikkate almaması nedeniyle sınırları kapatma kararının alındığı kaydedildi.

Kararın ardından Dominik Cumhuriyeti güvenlik güçlerinin geniş çaplı önlem aldıkları belirtildi.

Dominik hükümeti, karar nedeniyle çiftçilerin kayıplarının giderilmesi için sosyal programların hayata geçirileceğini ve ürünlerin satın alınacağını duyurdu.

Haiti basınında yer alan habere göre ise kanalın Haitili çiftçilerin isteği üzerine inşa edildiği ve gıda kıtlığı yaşayan halka çözüm bulunması için gerekli olduğu belirtiliyor.

Haitili yetkililer, su kanalı inşasının hükümetle ilgisinin olmadığını, projenin özel girişim tarafından başlatıldığını duyurdu.

Masacre Nehri'nin önemi

İki ülke için son derece önemli olan Masacre Nehri, tarım arazilerinin sulanmasının yanı sıra içme suyu kullanımında da hayati önem taşıyor.

Haiti'nin 3. ticaret ortağı olan Dominik Cumhuriyeti'ne göre, kanalın inşa edilmesi halinde bir kısmı Haiti topraklarına akacak nehrin suyunun ciddi manada azalacağı savunuluyor.

Derin ekonomik ve sosyal krizle boğuşan Haiti'nin ekonomisinin, Dominik Cumhuriyeti sınırının kapatılması halinde devasa bir darbe alacağı değerlendiriliyor.