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Dokunulmazlıkların Kaldırılması İçin 733 Fezleke TBMM'ye Sevk Edildi

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TBMM Başkanlığı, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen fezleke sayısının 733'e ulaştığını açıkladı. Fezlekeler arasında HEDEP milletvekilleri hakkında hazırlanan 512 dosya bulunuyor. En çok fezleke ise Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında hazırlanmış.

TBMM Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen, dokunulmazlıkların kaldırılması istemiyle hazırlanmış fezleke sayısı 733'e ulaştı.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Karma Komisyona havale edildi.

Komisyondaki fezleke sayısı 733'e ulaştı. Bu fezlekelerden 512'si HEDEP milletvekilleri hakkında hazırlananlardan oluşuyor. HEDEP milletvekillerinin fezlekeleri, terör örgütü üyeliği ile örgüt propagandası suçlarını da kapsıyor.

En çok fezleke HEDEP Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında hazırlandı. Aydeniz'in fezleke sayısı 97 oldu.

İsnat edilen suç türlerine bakıldığında ise en çok 326 dosyayla terör örgütü propagandasından fezleke bulunuyor. Bunun yanı sıra fezlekeler, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve hükümetini aşağılama, kamu görevlisine hakaret, silahlı terör örgütü üyeliği, Cumhurbaşkanına hakaret, tehdit ve iftira suçlarını içeriyor.

Kaynak: AA / Politika

HEDEP Terör Suç Politika Güncel Haberler

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