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Doğubayazıt'ta Metruk Binada 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

21 Kasım 2023 11:20 , Son Güncelleme: 11:22 Politika Haberleri Abone Ol

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde metruk bir binada yapılan aramada 19 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi de gözaltına alındı.