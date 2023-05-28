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Doğu ve Güneydoğu'da Oylar Torbalarla Adliyeye Getiriliyor

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi sona erdi. Diyarbakır, Bingöl, Batman, Mardin, Siirt ve Tunceli'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılarak oyların sayımına geçildi. Diyarbakır'da sayımı biten sandıklardaki oylar torbalara konarak, geniş güvenlik önlemlerinin aldığı Diyarbakır Adliyesi ek binasına getiriliyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi, 17.00'da sona erdi. Diyarbakır, Bingöl, Batman, Mardin, Siirt ve Tunceli'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılarak oyların sayımına geçildi. Diyarbakır'da sayımı biten sandıklardaki oylar torbalara konarak, geniş güvenlik önlemlerinin aldığı Diyarbakır Adliyesi ek binasına getiriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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