Doğu Perinçek, İzmir'de basın mensuplarıyla buluştu - Haberler

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Doğu Perinçek, İzmir'de basın mensuplarıyla buluştu

AA - Mustafa Güngör - Politika
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Doğu Perinçek, İzmir'de basın mensuplarıyla buluştu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Perinçek, bir otelde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, İzmir'in insanlara umut verdiğini, Türkiye'nin geleceğine de bu umutla baktıklarını vurguladı.

Türkiye'nin önünde büyük bir "çözümün" olduğunu kaydeden Perinçek, "Bakın Türkiye halkı da devleti de Atlantik sisteminin duvarlarını zorladı ve dışına çıkıyor. Bu, çok önemli bir olay. Atatürk'ten bu yana yaşadığımız yepyeni bir olay. İlk defa dünya sisteminin dışına çıkan bir Türkiye var." diye konuştu.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine Türkiye'nin milyonlar halinde isyan edip alanlara çıktığını hatırlatan Perinçek, şunları söyledi:

"Doğrudan doğruya Atlantik ile karşı karşıya geldi. Şimdi oylara da tercihlere de bunun yansıdığını görüyoruz. Ordu zaten savaşıyor. ABD'nin 'kara gücüm, kara kuvvetim' dediği, PKK'yı eziyor, bastırıyor, FETÖ'yü Türkiye tasfiye etti, büyük ölçüde. Türkiye hapishanelerinde bugün NATO generalleri yatıyor. Türkiye'nin kanımca en önemli gerçeği budur. FETÖ generalleri NATO generalleridir. Türkiye onları hapislere tıkmıştır. Türkiye-NATO ilişkileri, Türkiye-ABD ilişkileri en güzel bu fotoğrafta gözüküyor."

Perinçek, Türkiye'nin "üretim devrimiyle" buradan büyük bir kararla çıkacağını, Türkiye'nin yükselen uygarlığın öncü devletlerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Asya uygarlığının öncü devletlerinden biri olduğunu savunan Perinçek, şöyle konuştu:

"Rusya, Çin, İran, Hindistan ile birlikte yeni bir uygarlık oluşuyor dünyada. Atlantik'in dayattığı bencillik, ağır kapitalist sistemin sonuna gelindi. Şimdi kamucu, paylaşmacı, daha insancı, devletçi bir yeni uygarlık doğmakta. Çağdaş uygarlık bu. Çağdaş uygarlık artık Batı uygarlığı değil. O arkada kaldı. Yeniden Asya uygarlığı çağına girdik. ABD emperyalizmi artık çöküşte olduğunu görüyoruz. Dolar saltanatı artık dünyada çöktü."

AA / Mustafa Güngör - Politika

Doğu Perinçek Türkiye İzmir Politika Haberler

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