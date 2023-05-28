Doğu Perinçek İstanbul'da oyunu kullandı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oyunu İstanbul'da kullandı.

Eşi Şule Perinçek ile Beşiktaş ilçesindeki Gayrettepe Mahallesi'ndeki Şair Nedim Ortaokulu'na gelen Perinçek, vatandaşlarla ve sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra 1141 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Oy kullandıktan sonra okulun önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Perinçek, "Bu aşamada Türk milleti Amerika Birleşik Devletleri'nin planlarını bozacaktır ama önümüzde büyük zorluklar var. O zorlukları milletçe hazır olacağız, Vatan Partisi olarak hazırlanıyoruz ama Türkiye'nin önü açıktır. Türkiye'nin yakın geleceğinde bir üretim devrimi, bağımsızlık, başı dik yaşamak vardır. O bakımdan mutluyuz, iyimseriz." ifadelerini kullandı.