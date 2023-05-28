Doğu illerinde vatandaşlar Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sabah erken saatlerde sandık başına gitti. Seçmenlerin 2 bin 294 sandıkta oy kullanacağı kentte, bazı vatandaşlar çocuklarıyla birlikte oy kullandı. Hakkari'de bazı vatandaşların yöresel kıyafetleriyle oy kullandıkları gözlendi.