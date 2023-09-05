Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Erzurum'un basın geleneği ve gazetecilerin çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi, Vali Mustafa Çiftçi'ye ziyarette bulunarak görevinde başarı diledi. Yönetim kurulu üyeleri Selma Talar, Melek Allioğlu, Metin Uşun ve İrfan Tarakçıoğlu ile birlikte Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret eden Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Erzurum'un 1867'ye uzanan Anadolu'da ilk Türkçe Bölgesel Gazete Envar-ı Şarkiyye ve Milli Mücadele'de büyük yararlılıklar gösteren Albayrak gazeteleri gibi köklü bir basın geleneğine sahip olduğunu kaydeden Özsoy, Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze yüzlerce gazetenin yayınlandığı Doğu'nun Bab-ı Ali'si Erzurum'un yerel ve yaygın basın kuruluşlarının temsilcilikleriyle önemli bir merkez konumunu sürdürdüğünü ifade etti. Basının genel durumuyla ilgili bilgiler veren Özsoy, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin 1979'da kurulduğunu hatırlatarak geçen 44 yıllık süreçte yapılan çalışmaları anlattı. Özsoy, Erzurum ve bölge illeri ile Türkiye genelinde üyeleriyle DAGC'nin Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ve gazetecilerin çatı örgütü Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nda başkan vekilliği görevi ile temsil edildiği bilgisini verdi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erzurum'un kadim bir şehir olduğunu ifade etti. Vali Çiftçi, turizm tarım ve hayvancılık potansiyelinin geliştirilmesi konusunda üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini belirterek, 2. OSB ve istihdam konusunu önemsediklerini, el birliği ile çalışarak tüm sorunların üstesinden geleceklerini söyledi.

Ziyarette ayrıca Erzurum'un öne çıkan konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - ERZURUM