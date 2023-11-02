Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Serdaroğlu, 'Yargıyı arka bahçesi haline getiren iktidar onuruyla mesleğini yapan hakim ve savcıları kızağa çeken saray, dürüst gazetecilerin peşine düşmüştür. Bu karardan derhal dönmelidir. Gazeteciliği suç sayanlara, gazeteciyi düşman gören iktidara yazıklar olsun' dedi.

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Serdaroğlu, "Yargıyı arka bahçesi haline getiren iktidar onuruyla mesleğini yapan hakim ve savcıları kızağa çeken saray, dürüst gazetecilerin peşine düşmüştür. Bu karardan derhal dönmelidir. Gazeteciliği suç sayanlara, gazeteciyi düşman gören iktidara yazıklar olsun" dedi.

T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" yazısı gerekçe gösterilerek çıkarıldığı Ankara sulh ceza hakimliğinin kararı ile dün gece tutuklandı.

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Doğru Parti Başkanlık Divanı da tutuklamaya tepki gösterirken, Serdaroğlu'nun şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nde de basın özgürlüğü bir kez daha ihlal edilmiş, yargıdaki çürümeyi ve yolsuzlukları soruşturmayanların gücü gazetecilere yetmiştir. Basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün korunması temel bir haktır. Halkın haber alma hakkı adına görev yapan gazeteci Tolga Şardan hakkında verilen tutuklama kararı yargı yoluyla basına gözdağı vermektir. Yargıyı arka bahçesi haline getiren iktidar onuruyla mesleğini yapan hakim ve savcıları kızağa çeken saray, dürüst gazetecilerin peşine düşmüştür. Bu karardan derhal dönmelidir. Gazeteciliği suç sayanlara, gazeteciyi düşman gören iktidara yazıklar olsun."