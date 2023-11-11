Doğru Parti'de Eş Başkanlık Sistemi Getirildi

Doğru Parti'nin olağanüstü kongresinde, tüzük değişikliğiyle eş başkanlık sistemi getirildi. Kongrede mevcut Genel Başkan Rifat Serdaroğlu ile Arda Ateş eş başkanlar olarak seçildi.

Doğru Parti'nin tüzük değişikliğiyle eş başkanlık sistemi getirilen olağanüstü kongresinde, mevcut Genel Başkan Rifat Serdaroğlu ile Arda Ateş eş başkanlar olarak seçildi.

Parti genel merkezindeki kongrede oylama öncesi konuşan Serdaroğlu, partinin kuruluşuna ilişkin bilgi vererek, teşkilatlanmalarını tam olarak tamamlamadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilerde bulunan Serdaroğlu, altılı masa çalışmalarına ilişkin de "Yapmayın' dedik. Kemal Kılıçdaroğlu'na defalarca söyledik. 'Yapamazsınız siz Atatürk'ün kurduğu bir partisiniz ve yanlış yapıyorsunuz.' dedik." ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, eş başkanlık modeline geçtiklerini belirterek, "İlk defa merkezde siyaset yapan Doğru Parti de böyle bir yöntem kullanıyor." dedi.

Yeni anayasa çalışmalarına işaret eren Serdaroğlu, şunları kaydetti:

"Eğitim dili olarak Türkçe'nin yanına Kürtçe ve Arapça'yı koymaya kalkarlarsa bu ülkenin çocukları inanın 20 sene sonra birbiriyle anlaşamazlar, konuşamazlar, evlenemezler, ticaret yapamazlar. Buna biz direniriz. Onu Meclis'e getirdikleri gün Türkiye'deki bütün Doğru Parti teşkilatlarımız direnecektir. Süresiz etkili eylem yapmaya devam edeceğiz. Görecekler Anayasa'daki direnme hakkımızı, meşru hakkımızı nasıl kullanırız. Gerçek muhalefet neymiş Türkiye bunu görecek."

Kongrede daha sonra yapılan oylamada, mevcut Genel Başkan Rıfat Serdaroğlu ile partinin İstanbul İl Başkanı Arda Ateş eş başkanlar olarak seçildi.