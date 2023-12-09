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Doğanşehir Belediye Başkanı Mahalle Muhtarlarıyla Toplantı Yaptı

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Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Zelyurt, muhtarların taleplerini dinleyerek, hizmetlerin vatandaş memnuniyetini esas aldığını belirtti.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Beypınarı Sosyal Tesislerinde yapılan hizmetler, yer belirleme ve kırsal köy konutları ile ilgili bilgilendirmede bulundu, muhtarların taleplerini dinledi.

Zelyurt, yaptığı konuşmada, muhtarlarla zaman zaman bir araya gelerek, toplantılar icra ettiklerini, ilçedeki mahallelerin ihtiyaçlarını, taleplerini, beklentilerini istişare ettiklerini ve bunun verimli olduğunu söyledi. Hizmet bekleyen vatandaşların memnuniyetini esas alan çalışma içerisinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Zelyurt, "Siz muhtarlar olarak, vatandaşların talebini bizlere iletiyorsunuz, Biz de belediye olarak hizmetler üretiyoruz. Ayrım yapmadan mahallelerimize hizmet veriyoruz" dedi.

Mahalle muhtarları ve Doğanşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Hatun da Belediye Başkanı Zelyurt'a toplantı ve mahallelerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantı, muhtarların talep ve önerilerinin ifade etmeleri ile son buldu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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