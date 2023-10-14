Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, mahalle buluşmaları ile vatandaşların sorun ve talepleri yerinde dinliyor. Vatandaşların yakın ilgi gösterdiği Başkan Durali Zelyurt, Elmalı, Küçüklü, Gövdeli ve Bıçakçı mahalleleri sakinleri ile bir araya geldi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, vatandaşların sorun ve talepleri yerinde dinliyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, mahalle buluşmaları ile vatandaşların sorun ve talepleri yerinde dinliyor. Vatandaşların yakın ilgi gösterdiği Başkan Durali Zelyurt, Elmalı, Küçüklü, Gövdeli ve Bıçakçı mahalleleri sakinleri ile bir araya geldi.

Başkan Durali Zelyurt, Doğanşehir'in birçok mahallesinde olduğu gibi Gövdeli Mahallesi'nde de çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Arazi yollarımızı, parklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra okul bahçelerini yapıyoruz, sulama kanalı temizliği ve hafriyat temizliği yapıyoruz ve hiç boş durmadan yolumuza devam ediyoruz. Tüm imkanlarımız ile vatandaşımızın yanında oluyor taleplerini yerine getiriyoruz. Sosyal belediyecilik adına üzerime düşeni yapıyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Zelyurt'a mahallelerine yaptıkları çalışmalarından ve ilgilerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - MALATYA