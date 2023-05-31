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Doğanşar'dan Erdoğan'a rekor destek

Doğanşar'dan Erdoğan'a rekor destek

Politika Haberleri

28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye genelinde en yüksek oranda destek veren ilçeler arasında Sivas Doğanşar 4'üncü sırada yer aldı. İlçeden Erdoğan'a yüzde 92.63 oranında oy verildi.

28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye genelinde en yüksek oranda destek veren ilçeler arasında Sivas Doğanşar 4'üncü sırada yer aldı. İlçeden Erdoğan'a yüzde 92.63 oranında oy verildi.

28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde yüzde 52,18 oy ile tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a en yüksek oranda oy veren ilçeler belli oldu. Erdoğan'a en yüksek oranda destek verilen ilçe yüzde 95.35 ile Şanlıurfa'nın Harran ilçesi oldu. Harran'ı yüzde 94.6 ile Adıyaman'ın Sincik ilçesi, yüzde 92.91 ile Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi, yüzde 92.63 ile de Sivas'ın Doğanşar ilçesi izledi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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