Doğanın kalbinde bayram coşkusu

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen '23 Nisan Doğa Şenliği' çocuklardan büyük ilgi gördü. Etkinlikler esnasında Çocuk Hakları Komitesi Üyeleri, kendilerini yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili bilgiler aktardılar.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen 23 Nisan Doğa Şenliği'nde çocuklar, doğanın kalbinde heyecan ve macera dolu etkinliklerde buluştular. Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen etkinlikte; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, etkinlikler boyunca katılımcı öğrencilerle yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi

Gaziantep Yeşilay Şubesi gönüllülerinin, zararlı alışkanlıklar konusunda farkındalık çalışmaları yürüttüğü etkinlikte, miniklerin ardı ardına yaptığı özel gösteriler, alanda yer alan arkadaşları başta olmak üzere öğrenci velileri ve arkadaşlarından büyük alkış aldı.

"Farklı bölgelerde kutluyoruz"

tkinlik esnasında katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı farklı bölgelerde düzenledikleri etkinliklerle kutladıklarını söyledi. Başkan Fadıloğlu, "23 Nisan Doğa Şenliği'nde bugün çocuklarımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz geleneksel organizasyonlara ek olarak hemen hemen her mahallede etkinlikler düzenledik. Bu noktada desteklerini esirgemeyen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerin tabana yayılması noktasında bu tür faaliyetlerimiz süre gelecek. Bu vesileyle bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Politika