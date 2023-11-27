Doğan Bekin: Zürafa Adası Türkiye'ye ait bir toprak parçasıdır

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Ege Denizi'ndeki Zürafa Adası'nın Türkiye'ye ait olduğunu belirtti. Bekin, adanın jeostratejik önemine dikkat çekerek, diğer partilerin sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Ege Denizi'ndeki Zürafa Adası'nın, egemenliği Türkiye'ye ait olan bir toprak parçası olduğunu söyledi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, "Zürafa Adası Yunan toprağıdır" ifadesinin haddi aşan bir açıklama olduğunu belirtti.

Bekin, "Zürafa Adası, sahip olduğu 6 millik kara suları ve köyleriyle birlikte, Gemlik ilçesi büyüklüğünde, egemenliği Türkiye'ye ait olan bir toprak parçasıdır. Bu kaya adasının diğer 20 ada gibi oldubittiye getirilmeye çalışılması kabul edilebilir bir durum değildir." dedi.

Bu kaya adacığının jeostratejik açıdan önemine dikkati çeken Bekin, adacığın ABD'nin Dedeağaç'taki üssünün yakınında yer aldığını söyledi.

Doğan Bekin, "bu açıklama karşısında parlamentoda temsil edilen partilerin sessiz kalmasının kabul edilebilir olmadığını" dile getirdi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "Müslüman Uygur Türklerine yönelik baskı ve zulmünün gün geçtikçe büyük trajediye dönüştüğünü" kaydeden Bekin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "camilerin üçte ikisinin yıkılması, bir kısmının da ibadete kapatılması veya başka amaçla kullanılmasının İslam'ı engellemeye yönelik sistematik bir çaba olduğunu" dile getirdi.

Çin'in bu uygulamasının insanların inanç ve ibadet özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik suç unsuru niteliğinde olduğunu kaydeden Bekin, bu hususta Çin hükümeti nezdinde gerekli girişimlerin bir an önce başlatılması gerektiğini ifade etti.