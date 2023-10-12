Doğan Bekin: TBMM Genel Kurulu'nun İsrail-Filistin çatışması gündemiyle toplanması memnuniyet verici

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM Genel Kurulu'nun "İsrail- Filistin çatışması" gündemiyle toplanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, buradan çıkacak sonucun, Orta Doğu barışına ön ayak olacağını ifade etti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçmişte Endülüs'te yaşanan soykırımın benzerinin, şu anda işgal altındaki Gazze'de sürdürüldüğünü söyledi.

Buna karşılık Müslümanların bir araya gelip ortak bir politik hareket ortaya koymalarının artık kaçınılmaz olduğunu dile getiren Bekin, Müslümanların münferit hareket etmelerinin, bu tür saldırılarda İsrail'i cesaretlendirdiğini belirtti.

Doğan Bekin, "Siyonist, baskıcı rejimin, milyonlarca sivil Filistinlinin var olma haklarını tanımayı açıkça reddetmeyi merkezine alan anlayışla Gazze'de etnik temizlik vahşetini yaşatması karşısında, Müslüman yöneticilerin ne zaman kıyama kalkacakları, doğrusu merak konusudur." değerlendirmesinde bulundu.

Irk ayrımcısı baskıcı politikalarla hiçbir yere gidilemeyeceğini vurgulayan Bekin, "Bugün Gazze üzerine çöken alacakaranlık, gecenin değil şafağın müjdecisi." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nun, "İsrail-Filistin çatışması" gündemiyle toplanmasını, büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Bekin, buradan çıkacak sonucun, Orta Doğu barışına ön ayak olacağını kaydetti.