Doğan Bekin: SDG'nin Suriye Hükümetine Entegrasyonu Türkiye'nin Güvenliği İçin Önemli

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, yaptığı açıklamada, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin Suriye hükümetine entegrasyonunun Türkiye'nin gelecekteki güvenliği açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Bekin, kuzeydoğu Suriye'deki sürecin ABD'nin kontrolünde olduğunu savundu.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG'nin mevcut Suriye hükümetine entegrasyonunun Türkiye'nin gelecekteki güvenliği açısından önemli olduğunu ifade etti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye açısından kuzey Suriye politikasının en önemli ayağı sayılan kuzeydoğu Suriye'de inisiyatifin tamamen ABD'nin kontrolüne girdiğini savundu.

ABD'nin geçmişte "güvenli bölge" kavramından uzak durmasının aslında Suriye'nin kuzeyindeki yeni kuşak projesinin bir gereği olduğunu söyleyen Bekin, "Türkiye'de hükümetin geçmişte uyguladığı kısa vadeli palyatif çözüm içeren politikaları zaman içerisinde çözümsüzlük olarak karşımıza çıkarak kuzeydoğu Suriye'de hakimiyetin tamamen ABD güdümündeki unsurlara altın tepside sunulmasına neden olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Suriye'nin YPG/PYD unsurlarının kontrolü altına girmesinin ABD'nin işini kolaylaştıracağını anlatan Bekin, "Bu nedenle SDG'nin mevcut Suriye hükümetine entegrasyonu Türkiye'nin gelecekteki güvenliği açısından son derece önem oluşturmaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
