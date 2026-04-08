Yeniden Refah Partili Bekin, Orta Doğu'da artık barışın konuşulmasını istediklerini söyledi

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İran arasındaki iki haftalık geçici ateşkesi bölge ve dünya barışı açısından "önemli bir adım" olarak niteledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyasi ve askeri baskılarla İran'ın enerji kaynakları üzerinde hakimiyet kurma düşüncesinin başarısızlıkla sonuçlandığını dile getiren Bekin, İsrail'in ise İran'ı saf dışı bırakabileceğini düşünerek yanlış hesap içerisine girdiğini söyledi.

Bekin, İran'ın "İslamabad Müzakereleri"nde ortaya koyduğu güçlü iradenin Körfez'deki yeni yol haritasında belirleyici olacağını söyledi.

Türkiye'nin dış politikada yeni ittifaklar içerisinde yer almasının artık "zaruri" olduğunu ifade eden Bekin, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na bir an önce işlevlik kazandırılmasını istedi.

Bekin, "Artık Orta Doğu'nun savaş ve çalkantılarla anılan bir bölge olarak değil, barışın konuşulduğu, yeni politikaların ortaya konulduğu bir bölge olmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.