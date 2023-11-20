Doğan Bekin: Kıbrıssız bir Türkiye, Türkiyesiz bir Kıbrıs söz konusu olamaz

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Kıbrıssız bir Türkiye'nin, Türkiyesiz bir Kıbrıs'ın söz konusu olmayacağını belirtti. Bekin, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekti ve KKTC'ye yönelik yerleşim planlarının takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Kıbrıssız bir Türkiye'nin, Türkiyesiz bir Kıbrıs'ın söz konusu olmayacağı söyledi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.

Gazze'deki saldırılarda çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğini vurgulayan Bekin, Müslüman çocuklar söz konusu olunca dünyanın sessiz kaldığını belirtti.

Bekin, İsrail'in 1967'den sonra Filistin'e geniş çaplı kuşatma hareketi uyguladığını kaydetti.

İşgal altındaki Filistin'de bütün bu gelişmeler yaşanırken, Chabad-Lubavitch hareketi mensuplarının KKTC'ye yönelik yerleşim planlarının yakından takip edilmesi gerektiğini ifade eden Bekin, "Gazze'deki son gelişmelerden de büyük dersler çıkararak geç kalmadan önleyici tedbirlerin alınması artık kaçınılmazdır. Türkiye'nin güvenliği Kıbrıssız, Kıbrıs'ın güvenliği Türkiyesiz olmayacağı gibi Kıbrıssız bir Türkiye, Türkiyesiz bir Kıbrıs da söz konusu olamaz. KKTC yöneticileri bir an önce, bu örgüt tarafından perde gerisinden yönetilen Kıbrıs'taki sinsi yerleşim planlarıyla ilgili tehlikeli gidişata 'dur' diyecek önlemleri almalıdırlar." değerlendirmesinde bulundu.