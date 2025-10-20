Haberler

Doğan Bekin: Kıbrıs Avrupa Birliği Uğruna Rumların İnsafına Bırakılamaz

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Kıbrıs'ın Avrupa Birliği uğruna Rumların insafına bırakılamayacağını vurguladı. KKTC'nin mevcudiyetinin korunması gerektiğini ifade eden Bekin, yeni çözüm arayışlarının çözümsüzlük getireceğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Kıbrıs'ın, Avrupa Birliği (AB) uğruna Rumların insafına bırakılamayacağını belirtti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, KKTC'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimlerinde büyük oy farkıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Tufan Erhürman'ın kazanmasının, Kıbrıs konusunda yeni yol haritasının nasıl şekilleneceğine dair soruları da gündeme getirdiğini aktardı.

KKTC'nin mevcudiyeti dışında yeni çözüm arayışlarının sadece çözümsüzlükten ibaret olacağını kaydeden Bekin, KKTC'yi lağvedip, 1974 öncesi şartlara dönmenin "çözüm değil, çözümsüzlük" olduğunu dile getirdi.

Cenevre'de Kıbrıs konusunda yeniden başlatılması muhtemel barış görüşmelerinin "Kıbrıs'ı Giritleştirme planının sinsi bir sinopsisi" olmaktan öteye gidemeyeceğini vurgulayan Bekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu bir gerçektir ki Kıbrıs, Avrupa Birliği uğruna Rumların insafına bırakılamaz. Kıbrıs, 1974 Barış Harekatı ile gerçek çözüme kavuşmuş olup, bundan böyle yeni çözüm arayışlarının ancak çözümsüzlük getireceğini unutmamak gerekir. Yeniden Refah Partisi olarak bizler, Kıbrıs'ı yeniden 1974 öncesine döndürmeyi amaçlayan her türlü sinsi ve planlı adımın karşısında yer alacağımızı bir kez daha vurguluyoruz."

Doğan Bekin, KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Tufan Erhürman'ı da tebrik etti.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü isim maskesiyle tanınmaz hale geldi! Yüzünü neden sakladığı merak konusu oldu

Davete böyle katıldı, kimse tanıyamadı
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Beyaz Saray'daki gizli görüşme basına sızdı: Putin isterse seni yok eder

Trump o sözü duyunca haritayı yere fırlatmış: İsterse seni yok eder
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
Ünlü isim maskesiyle tanınmaz hale geldi! Yüzünü neden sakladığı merak konusu oldu

Davete böyle katıldı, kimse tanıyamadı
İzmir'de feci kaza: Lastiği patlayan minibüse çarpan otomobilde 1 ölü, 4 yaralı

İzmir'de korkunç kaza! Lastiği patlayınca araçtan indi hayatından oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Art arda yaşanan 3 olay ilçeyi ayağa kaldırdı

Art arda yaşanan 3 olay milyonların gözünü bu ilçeye çevirdi
Hatay'da sel! Engelli kadın tekerlekli sandalyesiyle suya kapıldı

Alt geçitte can pazarı! Engelli kadın sele kapıldı
Divan Otelleri'nin müdürü ifadeye çağrıldı, Koç Holding hisseleri çakıldı

Divan Otelleri'nin müdürü ifadeye çağrıldı, piyasalarda deprem yaşandı
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
6-0'lık maçı yönetmişti! İşte Galatasaray-Bodø/Glimt karşılaşmasının hakemi

İşte Galatasaray-Bodø/Glimt karşılaşmasının hakemi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.