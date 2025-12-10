Haberler

Yeniden Refah Partili Bekin, İsrail'in Suriye'de SDG unsurlarıyla dirsek temasında olduğunu söyledi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarıyla işbirliği yaptığını ve bölgedeki istikrarsızlığı artırmayı amaçladığını söyledi. Bekin, Türkiye'nin bu duruma karşı acil adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsrail'in, Suriye'nin kuzeyindeki SDG/PKK unsurlarıyla dirsek temasında olduğunu belirterek, Suriye'de alan kazanma çabasında olduğunu söyledi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İsrail'in stratejik işbirliği içerisinde hareket ederek Orta Doğu'da istikrarsızlığa zemin oluşturduğunu belirtti.

Doğan Bekin, İsrail'in, Suriye'nin kuzey doğusunda SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG üzerinden kurgulamaya çalıştığı "bölünmüş Suriye planı"yla Suriye'de istikrarsızlığı ve iç çatışmayı yeniden tetiklemeyi ve Türkiye'yi de bu çatışmacı planın içerisine sürüklemeyi hedeflediğini anlattı.

İsrail yönetiminin Suriye'nin kuzeyindeki mevcut boşluktan yararlanarak nüfuz alanını genişletmeyi amaçladığına dikkati çeken Bekin, "Siyonist İsrail sözde 'beka stratejisi'ni gerçekleştirme yolunda kuzey Suriye'de tek dayanak olarak gördüğü YPG/PKK ve PYD unsurlarıyla dirsek temaslarını genişleterek alan kazanmaya ve söz konusu planını süratle uygulama çabası içerisinde olduğu bir gerçektir." dedi.

Bekin, İsrail'in bu planında başarılı olması durumunda Suriye'nin önemli bir alanında nüfuz sahibi olmayı hedefleyeceğini belirterek, bu konuda Türkiye hükümetinin atacağı adımların büyük önem taşıdığını vurguladı.

Suriye'nin kuzey doğusunda sorunun barışçıl yöntemlerle ve aklı selimle çözülmesinin, bölgenin güven ve istikrarı açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Bekin, şöyle konuştu:

"Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere tüm hükümet yetkililerine büyük görevler düştüğünü ifade etmek istiyoruz. Eğer ki Türkiye, Suriye'deki mevcut bütünlüğün sağlanması konusunda katkı sağlayamayacak olursa buradaki boşluğu ne yazık ki İsrail doldurmaya çalışacak ve bunun sonucu olarak da istikrarsız, bölünmüş bir Suriye ile karşı karşıya kalacağız."

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
