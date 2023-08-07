Doğan Bekin, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Sümela Manastırı'nda ayin yapma isteğine tepki gösterdi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, Trabzon'un fethinin 562. yıl dönümünde, Sümela Manastırı'nda ayin yapma isteğine tepki göstererek, bu isteğin tesadüf olamayacağını söyledi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, Trabzon'un fethinin 562. yıl dönümü olan 15 Ağustos 2023'te, Sümela Manastırı'nda ayin yapma isteğinin bulunduğunu belirtti.

Bartholomeos'un, "tüm dünya Rumlarını temsilen" sözde "ekümenik" patrik olarak hareket etmesinin, Lozan Antlaşması'nın maddelerinin fiili ihlali olduğunu vurgulayan Bekin, Lozan Antlaşması gereği Rum Patrikhanesi'nin imtiyazlarının lağvedildiğini, sadece "başrahip" unvanının kullanılabilmesinin, Adalet Bakanlığı tarafından tescil edildiğini kaydetti.

Doğan Bekin, "Buna rağmen hala ısrarla 'ekümenik' sıfatının kullanılmaya çalışılması, her türlü izahtan varestedir. Sözde Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Patriği Bartholomeos'un, Doğu Rum Kilisesinin ortaya koyduğu 'eşitler arasında birinci' değerlendirmesiyle 'ekümenik patrik' ve Fener Rum Patrikhanesinin de 'Ekümenlik Merkezi' olarak dünyadaki Ortodoks mezhebi mensuplarının bir dini kurumu olarak görülmesi, başta Lozan Antlaşması olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı bir uygulamadır." diye konuştu.

Bartholomeos'un "ekümenik" unvanının arka planının, iyi okunması gerektiğini dile getiren Bekin, Bartholomeos'un, 15 Ağustos 2023'te, Sümela Manastırı'nda ayin yapacak olmasının tesadüf olamayacağını ifade etti.