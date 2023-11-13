Doğan Bekin: Dünya Gazze'deki saldırılara sessiz kalmaya devam ediyor

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, dünyanın Gazze'de yaşanan saldırılara karşı sessizliğini sürdürdüğünü ifade etti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam ettiğini hatırlattı.

İsrail'in, Gazze'deki katliamlarına her gün yenisini eklediğini ifade eden Bekin, dünyanın yaşananlara karşı sessizliğini sürdürdüğünü söyledi.

Bekin, Türkiye'nin dikkatli ve sistematik politika ortaya koyarak, çözümü önceleyen ülkeleri bir araya getirmesi gerektiğini vurguladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin sonuç bildirgesinin çözümü değil çözümsüzlüğü öncelediğini savunan Bekin, "Sonuç bildirgesinde salt temennilerde bulunulması ve hiçbir caydırıcı kararın ortaya konulmaması son derece manidardır." dedi.