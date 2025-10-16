Doğan Bekin'den BM Yaptırımlarına Eleştiri

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İran'a yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının yeniden devreye girmesini eleştirerek, bu yaptırım kararlarının gözden geçirilmesini talep etti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, BM tarafından İran'a yönelik yaptırımların yeniden devreye sokulduğunu belirterek, " Türkiye'nin BM'nin tek yanlı kararı doğrultusunda İran'a yaptırım kararı alması yerine İran ile işbirliği yapması veya en azından arabuluculuk yapması daha büyük önem taşıyacaktır." diye konuştu.

Türkiye ile İran'ın bölgesel işbirliği içerisinde olmasının artık kaçınılmaz olduğunu kaydeden Bekin, "Aksi bir durumda İsrail'in planlarına baş eğmek zorunda kalırız." dedi.

Doğan Bekin, İran'a karşı alınan yaptırım kararlarının yeniden gözden geçirilmesini istedi.