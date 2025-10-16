Haberler

Doğan Bekin'den BM Yaptırımlarına Eleştiri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, BM'nin İran'a yönelik yaptırımlarının tekrar devreye girmesini eleştirerek, Türkiye'nin İran ile işbirliğine yönelmesi gerektiğini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İran'a yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının yeniden devreye girmesini eleştirerek, bu yaptırım kararlarının gözden geçirilmesini talep etti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, BM tarafından İran'a yönelik yaptırımların yeniden devreye sokulduğunu belirterek, " Türkiye'nin BM'nin tek yanlı kararı doğrultusunda İran'a yaptırım kararı alması yerine İran ile işbirliği yapması veya en azından arabuluculuk yapması daha büyük önem taşıyacaktır." diye konuştu.

Türkiye ile İran'ın bölgesel işbirliği içerisinde olmasının artık kaçınılmaz olduğunu kaydeden Bekin, "Aksi bir durumda İsrail'in planlarına baş eğmek zorunda kalırız." dedi.

Doğan Bekin, İran'a karşı alınan yaptırım kararlarının yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber

Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Dünya Osimhen'i konuşuyor

Dünya Osimhen'i konuşuyor
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sadettin Saran Dünyaca ünlü isme 'Güle güle' dedi

Dünyaca ünlü isme "Güle güle" dedi
Hadise Samsun konserinde enerjisiyle göz doldurdu

Hadise bir şeyler deniyor!
'Öcalan'a umut hakkı' polemiği! Özlem Zengin 'Talep olmadı' dedi, DEM'den anında yanıt geldi

"Öcalan" polemiği: Biri "Ben duymadım" dedi, diğeri yalanladı
Arkeologlar, antik kuyuda 1.800 yıllık cesetler buldu

Arkeologlar, antik kuyuda 1.800 yıllık cesetler buldu
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.