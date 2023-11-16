Doğan Bekin: Batı'nın gerçek yüzü şiddet ve nefret politikalarıyla ortaya çıkıyor

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, dünya liderlerinin suskunluğunun İsrail'in daha da fütursuzca adımlar atmasına neden olduğunu belirterek, Batı'nın İslamofobi politikalarıyla Müslümanları potansiyel tehlike olarak dışladığını ifade etti.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, bir yandan yeni dünya düzeninden bahsederken diğer taraftan şiddet ve nefret politikalarını öncelemelerinin, Batı'nın gerçek yüzünü gösterdiğini söyledi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünya liderlerinin suskunluklarının İsrail'in daha da fütursuzca adımlar atmasına neden olduğunu söyledi.

Batı dünyasının, İslamofobi anlayışlı politikaların arkasına sığınarak Müslümanları potansiyel tehlike olarak dışlama yoluna gittiğini belirten Bekin, bu durumdan en çok etkilenenin Orta Doğu coğrafyası olduğunu ifade etti.

Özellikle ABD ve Batılı müttefiklerinin İsrail'in bölgedeki güvenliğini bahane edip Orta Doğu politikalarını radikalleştirerek "bölgeyi kan merkezli coğrafya haline dönüştürdüğünü" dile getiren Bekin, "Bir yandan yeni dünya düzeninden bahsederken diğer taraftan şiddet ve nefret politikalarını öncelemeleri, Batı'nın gerçek yüzünü gösteriyor." diye konuştu.

Bekin, Amerika'nın önde gelen düşünce kuruluşlarının bölgeyle ilgili iç çatışmaları tetikleyici radikal çözüm önerileri ortaya koymaya çalışmalarının da dikkatlerden kaçmadığını sözlerine ekledi.