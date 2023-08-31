Doğan Bekin: Arap ve Körfez sermayesine yönelik ayrımcılık kabul edilemez

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Arap ve Körfez sermayesinin hedef gösterildiğini belirterek, Türkiye'nin bu gibi ayrımcılık, düşmanlık, kin ve nefret savunucularının merkezi olmasının beklenemez olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Arap ve Körfez sermayesinin hedef gösterildiğini belirterek, "Müslüman dünyası için önemli bir örnek oluşturan ve büyük bir saygınlığa sahip Türkiye'nin, bu gibi ayrımcılık, düşmanlık, kin ve nefret savunucularının merkezi olması beklenemez. Kendilerini demokrasinin havarisi olarak gören CHP zihniyetinin de bu hastalıklı politikalara teşne olması anlaşılabilir bir durum değildir." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, özellikle geçici koruma statüsündeki Suriyelilere yönelik zenofobik (yabancı düşmanı) tutumun farklı boyutlar aldığını ve sanayi yatırımı, ticari faaliyet, turistik amaçlı olarak Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden Türkiye'ye gelenleri tedirgin edecek boyutlara ulaştığını söyledi.

Türkiye'ye yönelmeye çalışan Arap ve Körfez sermayesinin, marjinal unsurlar ve zenofobik anlayışlı politikacılar tarafından hedef gösterilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getiren Bekin, "Müslüman dünyası için önemli bir örnek oluşturan ve büyük bir saygınlığa sahip Türkiye'nin, bu gibi ayrımcılık, düşmanlık, kin ve nefret savunucularının merkezi olması beklenemez. Kendilerini demokrasinin havarisi olarak gören CHP zihniyetinin de bu hastalıklı politikalara teşne olması anlaşılabilir bir durum değildir." diye konuştu.

Bekin, zenofobik anlayışlı politikaların siyasi konjonktürde karşılığı olmadığının son seçimlerde bir kez daha ortaya çıktığına işaret ederek, "Önümüzdeki mahalli seçimlerde zenofobik politika izleyen partilerin siyasi arenadan tamamen silinmeleri için en uygun zemin ortaya çıkacaktır. Bu siyasi partilere teşne olan CHP'nin de aynı kulvarda yol almaya çalışmasını anlayabilmiş değiliz. CHP bu tutumuyla devam edecek olursa iktidara gelmesinin hayal olacağını ifade etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.