Doğan Bekin: ABD ve İsrail eliyle Gazze'de insanlık öldürülüyor

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ABD ve İsrail'in Gazze'de insanlık dramına sebep olduğunu belirtti. Bekin, uluslararası toplumun sessiz kalmasının İsrail'i cesaretlendirdiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ABD ve İsrail eliyle Gazze'de insanlığın öldürüldüğünü belirtti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'ye yönelik saldırılara karşı uluslararası toplumun sessiz kalmasının İsrail'i cesaretlendirdiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'i ziyaretinde Gazze'deki hastane saldırısıyla ilgili gerçekleri saptırma yoluna gittiğini vurgulayan Bekin, bunun ABD yönetiminin İsrail ile özdeş bir politika izlediğini gösterdiğini dile getirdi.

Doğan Bekin, İsrail'in hastane saldırısının ve ABD Başkanı Biden'ın tutumunun, 6 Kasım 1983'te 47 akıl hastasının öldüğü Grenada'daki hastaneye yönelik Amerikan hava saldırısını hatırlattığını ifade etti.

Gazze'deki gelişmelerden dersler çıkarılması gerektiğini söyleyen Bekin, "Gazze bir insanlık dramının yaşandığı bölgedir. Gazze'de sadece Gazzeli çocuklar, Müslümanlar ve mazlumlar değil, ABD ve İsrail eliyle insanlık öldürülüyor. Bütün dünya toplumunu bu katliamlara karşı harekete geçmeye çağırıyoruz." diye konuştu.