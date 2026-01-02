Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Bekin'den Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarına tepki

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın protestoculara karşı güç kullanması halinde ABD'nin devreye gireceği" yönündeki açıklamasının bağımsız ve egemen bir ülkenin iç işlerine müdahaleden başka bir şey olmadığını vurgulayarak, "ABD, başta Irak ve Afganistan olmak üzere kan gölüne çevirdiği ve hayatlarına son verdiği masum insanların öncelikle hesabını vermek zorundadır." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İran'daki protesto gösterilerinin ülkeyi "kaos ve belirsizliğe sürüklemeyi amaçladığını" savundu.

Protestoların arkasında ABD ve İsrail'in olduğunu öne süren Bekin, "Şu anda İran'da dış güçlerin etkisiyle ortaya çıkan son gelişmeleri büyük bir kaygıyla izliyoruz. Dost ve kardeş İran'ın bu zorluğun üstesinden gelebilecek güç ve iradeye sahip olduğuna, geçmişte olduğu gibi bugün de ABD ve İsrail'in İran üzerindeki kötü amaçlı hesaplarını boşa çıkaracağına, huzur ve istikrarın aynen devam edeceğine olan inancımızı ifade etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bekin, her türlü ayrıştırıcı politikadan uzak durulması, birleştirici ve kucaklayıcı politikalara öncülük edilmesi, kolonyal güçlerin bölgedeki ülkelere yönelik "böl ve yönet" anlayışlı politikalarına "dur" denilmesi gerektiğini söyledi.

Trump'ın "Eğer İran her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." dediğini aktaran Bekin, bu ifadelere tepki gösterdi. Bekin, "Bağımsız ve egemen bir ülkenin iç işlerine müdahaleden başka bir şey değildir. ABD, başta Irak ve Afganistan olmak üzere kan gölüne çevirdiği ve hayatlarına son verdiği masum insanların öncelikle hesabını vermek zorundadır." sözlerini sarf etti.