Doç. Dr. Mehmet Günlük, Milas'ta saha çalışmalarına başladı

Milas Belediye Başkan aday adayı Doç. Dr. Mehmet Günlük, Milas Sanayi'sinde esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi ve Muhtarlar Derneği'nde görüşmelere katıldı. Günlük, ekonomik ve sosyal kalkınma projeleri hakkında bilgi verdi.

Muğla'nın Milas ilçesinde belediye başkan aday adaylığını ilk açıklayan isimlerden biri olan Doç. Dr. Mehmet Günlük, saha çalışmalarına yoğunlaştı. Sabah saatlerinde Milas Sanayi'sinde esnf ve sanatkarlarla bir araya gelen Dr. Günlük, ardından Muhtarlar Derneği'nde görüşmelere katıldı. Daha sonra Dr. Süleyman Koç'un Cumhuriyet Halk Partisi'nden Milas Belediye Başkan aday adaylığını açıklamasına katılan Doç. Dr. Mehmet Günlük'ün temposu dikkat çekti.

Milas Belediye Başkan aday adayı Doç. Dr. Mehmet Günlük, sanayi sitesindeki iş yerlerini tek tek ziyaret edip sanayi esanfı ve vatandaşlarla görüştü. Esnafla yaptığı görüşmelerde, bölgenin ekonomik durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Günlük, Milas'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik projelerinden ve yapmak istediği çalışmalardan söz etti. Milas'ın ekonomik potansiyelini geliştirmek ve esnafın refahını artırmak için çeşitli projelerinin bulunduğunu belirten Doç. Dr. Mehmet Günlük, "Esnaf ve sanatkarımız ülke ekonomisinin isimsiz kahramanlarıdır. Bugüne kadar yaşanan pek çok kriz esnaf ve sanatkarın dayanışması ve vatandaşlara olan desteği ile daha kolay atlatılmıştır. Bu manada esnaf ve sanatkarımız her türlü desteği hak etmektedir" dedi.

Sanayi esanfını ziyaret ettikten sonra Milas Muhtarlar Derneği'ndeki programına geçen Milas Belediye Başkan aday adayı Doç. Dr. Mehmet Günlük, yerel yönetimler ve muhtarlar arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. Muhtarlarla yapılan toplantıda, Milas'ın mahallelerinin ihtiyaçları ve öncelikleri de ele alınırken Günlük, muhtarlarla yapacağı iş birliği ile her kesimin sesini duymayı ve Milas'ın her köşesine ulaşmayı hedeflediğini kaydetti.

Daha sonra Dr. Süleyman Koç'un CHP İlçe Başkanlığı'na yaptığı aday adaylığı müracatına da katılan Günlük, burada da Milas'ın geleceği için ortak çalışmanın önemine değindi. Etkinlik sonrası Milas merkezdeki dükkanları ve esnafları ziyaret eden Günlük, burada da vatandaşlarla sohbet ederek, onların sorunlarını ve önerilerini dinledi.

Günlük'ün yakın ilgisi ve ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar henüz aday adayı olmasına rağmen alana inip çalışmalarına başlayan Doç. Dr. Mehmet Günlük'e başarı dilediler. - MUĞLA