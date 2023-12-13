Üye Girişi
Haberler

Doç. Dr. Mehmet Günlük, Milas'ta saha çalışmalarına başladı

Güncelleme:
Abone Ol

Milas Belediye Başkan aday adayı Doç. Dr. Mehmet Günlük, Milas Sanayi'sinde esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi ve Muhtarlar Derneği'nde görüşmelere katıldı. Günlük, ekonomik ve sosyal kalkınma projeleri hakkında bilgi verdi.

Muğla'nın Milas ilçesinde belediye başkan aday adaylığını ilk açıklayan isimlerden biri olan Doç. Dr. Mehmet Günlük, saha çalışmalarına yoğunlaştı. Sabah saatlerinde Milas Sanayi'sinde esnf ve sanatkarlarla bir araya gelen Dr. Günlük, ardından Muhtarlar Derneği'nde görüşmelere katıldı. Daha sonra Dr. Süleyman Koç'un Cumhuriyet Halk Partisi'nden Milas Belediye Başkan aday adaylığını açıklamasına katılan Doç. Dr. Mehmet Günlük'ün temposu dikkat çekti.

Milas Belediye Başkan aday adayı Doç. Dr. Mehmet Günlük, sanayi sitesindeki iş yerlerini tek tek ziyaret edip sanayi esanfı ve vatandaşlarla görüştü. Esnafla yaptığı görüşmelerde, bölgenin ekonomik durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Günlük, Milas'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik projelerinden ve yapmak istediği çalışmalardan söz etti. Milas'ın ekonomik potansiyelini geliştirmek ve esnafın refahını artırmak için çeşitli projelerinin bulunduğunu belirten Doç. Dr. Mehmet Günlük, "Esnaf ve sanatkarımız ülke ekonomisinin isimsiz kahramanlarıdır. Bugüne kadar yaşanan pek çok kriz esnaf ve sanatkarın dayanışması ve vatandaşlara olan desteği ile daha kolay atlatılmıştır. Bu manada esnaf ve sanatkarımız her türlü desteği hak etmektedir" dedi.

Sanayi esanfını ziyaret ettikten sonra Milas Muhtarlar Derneği'ndeki programına geçen Milas Belediye Başkan aday adayı Doç. Dr. Mehmet Günlük, yerel yönetimler ve muhtarlar arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. Muhtarlarla yapılan toplantıda, Milas'ın mahallelerinin ihtiyaçları ve öncelikleri de ele alınırken Günlük, muhtarlarla yapacağı iş birliği ile her kesimin sesini duymayı ve Milas'ın her köşesine ulaşmayı hedeflediğini kaydetti.

Daha sonra Dr. Süleyman Koç'un CHP İlçe Başkanlığı'na yaptığı aday adaylığı müracatına da katılan Günlük, burada da Milas'ın geleceği için ortak çalışmanın önemine değindi. Etkinlik sonrası Milas merkezdeki dükkanları ve esnafları ziyaret eden Günlük, burada da vatandaşlarla sohbet ederek, onların sorunlarını ve önerilerini dinledi.

Günlük'ün yakın ilgisi ve ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar henüz aday adayı olmasına rağmen alana inip çalışmalarına başlayan Doç. Dr. Mehmet Günlük'e başarı dilediler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Süleyman Koç Muğla Milas Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Soner Kesgin kimdir? MasterChef Şef Soner Kesgin kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 13 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 13 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 13 Aralık 2023 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Galatasaray UEFA kupası kura çekimi ne zaman? Galatasaray UEFA kupası muhtemel rakipleri kim? Galatasaray elendi mi? Galatasaray Avrupa'dan elendi mi? 13 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 13 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 13 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 13 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 13 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 13 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Şampiyonlar Ligi müziği sözleri! UEFA Şampiyonlar Ligi şarkısı Türkçe ve İngilizce sözleri nelerdir? Ş. Ligi müziği hangi dilde?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title