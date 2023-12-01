Doç. Dr. Mehmet Günlük, Milas Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu

Milas'ın önde gelen isimlerinden biri olan ilçedeki kanaat önderlerinden Doç. Dr. Mehmet Günlük, Milas Belediye Başkanlığı için görevinden istifa etti. Günlük'ün aday adaylığı ilçedeki siyasi hayatı hareketlendirdi.

Milas'ın önde gelen isimlerinden biri olan ilçedeki kanaat önderlerinden Doç. Dr. Mehmet Günlük, Milas Belediye Başkanlığı için görevinden istifa etti. Doç. Dr. Günlük'ün aday adaylığı için sahaya inmesi ilçedeki siyasesi hayatı bir anda hareketlendirdi.

Milas Belediye Başkanı Muahmmet Tokat'ın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağını açıklamasının ardından ilçenin önde gelen isimlerinden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyelesi Doç. Dr. Mehmet Günlük, Milas Belediye Başkanlığı için aday adayı olacağı öğrenildi. Aday adaylığı için istifasını verip durumu sosyal medya hesabından duyuran Doç. Dr. Muhammet Günlük'e saatler içinde binlerce tebrik mesajı geldi. Aynı zamanda Milaslı olan ve ilçedeki pek çok oluşuma önderlik eden Doç. Dr. Mehmet Günlük'ün aday adaylığı için istifası Muğla siyasetinde gündem oluşturdu.

Öğretim üyeliğinin yanında aynı zamanda Milas Makina Mühendisleri Odası Başkanı olan Doç. Dr. Mehmet Günlük, sosyal medya hesabından Milas Belediye Başkanlığı aday adaylığı için kamu görevinden istifa ettiğini duyurdu. Günlük'ün paylaşımında, "Sevgili dostlar, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Milas Belediye Başkanlığı aday adaylığı için yola çıktım. Adaylık sürecinde ve sonrasında Milas'ımız için hep beraber güzel işler yapacağımıza yürekten inanıyorum. Selam ve sevgilerimle" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Mehmet Günlük'ün 5 Aralık 2024 Salı günü CHP Milas ilçe başkanlığınıa müracatını yapacağı öğrenildi. - MUĞLA