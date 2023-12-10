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Doç. Dr. Mehmet Günlük Milas Belediye Başkan Aday Adaylığına Başladı

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Muğla'nın Milas ilçesinde belediye başkan aday adaylığını açıklayan Doç. Dr. Mehmet Günlük, saha çalışmalarına başladı. Günlük, halka hizmet için siyaseti bir araç olarak gördüğünü belirtti ve Milas ilçesi için hayallerini gerçekleştirmek için yola çıktığını söyledi.

Muğla'nın Milas ilçesinde belediye başkan aday adaylığını ilk açıklayan isimlerden biri olan Doç. Dr. Mehmet Günlük, saha çalışmalarına başladı. Siyaseti bir amaç değil halka hizmet için bir araç olarak gördüğünü belirten Günlük, "Bugüne kadar hayalim olan her şeye ulaştım. Şimdi de Milas ilçemiz ve halkımız için olan hayallerimi gerçekleştirmek için yola çıktım. Vazife verilmesi halinde süreç kapsamında adım atmadık köy, sıkılmadık el bırakmayacağız" dedi.

Milas merkezde bulunan 13, kırsaldaki köylerle birlikte ilçe genelindeki 132 mahallenin ziyaret programında olduğunu belirten Doç. Dr. Mehmet Günlük, aday adylığı dolayısıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliği görevinden istifa edip CHP'den adaylık müracaatını yaptıktan sonra eşi Yasemin Günlük ve ekip arkadaşları ile şimdiden alan çalışmalarına başladı. Henüz adaylığı kesinleşmemiş olmasına rağmen çalışmalara başlamasını "İnandığın yolda hiçbir şeye kulak asmadan yürümek lazım" diye değerlendiren Günlük, "Benim amacım Milas'a ve Milas halkına hizmet etmek. Bu amaçla yola çıktık. Samimi olarak da çalışmalarımıza başladık" diyerek hafta soununu ilçeye Bağlı Bafa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek değerlendirdi.

İlk olarak semt pazarını ziyaret edip hem pazarcılar hem de pazara alışverişe gelen vatandaşlarla hasbihal eden Doç. Dr. Mehmet Günlük, vatandaşlardan gördüğü yakın ve sıcak ilgiyle adeta moral buldu. Mehmet Günlük'e zyaretleri sırasında eşi Yasemin Günkük ve ekip arkdaşları Avukat Melike Alkaya, Avukat Ergül Pozam ve önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Faik Karagöz de eşilk etti. Sabah saatlerinde zyaretlere başlayan Günlük ve ekibi, programlarına akşama kadar devam etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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