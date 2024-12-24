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DMM'den MEB-HÜDA-PAR Protokolü Hakkında Açıklama

DMM'den MEB-HÜDA-PAR Protokolü Hakkında Açıklama
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İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, MEB'in HÜDA-PAR yanlısı vakıfla protokol imzaladığı ve HÜDA-PAR'lıların okullarda ders anlatacağı iddialarını yalanladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) HÜDA-PAR yanlısı vakıfla protokol imzaladığı, HÜDA-PAR'lıların okullarda ders anlatacağı iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'MEB, HÜDA-PAR yanlısı vakıfla protokol imzaladı, HÜDA-PAR'lılar okullarda ders anlatacak' iddiası doğru değildir. İlgili vakfın okullarda derslere girerek herhangi bir eğitim vermesi gibi bir durum söz konusu değildir. Milli Eğitim Bakanlığı, bir vakıf ile 1 yıllığına, ders saati dışında veli iznine bağlı ve gönüllülük esasına göre isteyen okullarda yarışma düzenlemeye ilişkin protokol imzalamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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