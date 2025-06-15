DMM'den İsrail Uçakları İddialarına Yanıt

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail sivil uçaklarının Türkiye'de bulunduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Türkiye'nin İsrail ile olan havacılık faaliyetlerini sonlandırdığı belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ' İsrail sivil uçak filosunun bir kısmının Türkiye'de konuşlandırıldığı' iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Türkiye ile İsrail arasında sivil-askeri, herhangi bir havacılık faaliyeti olmadığından havalimanlarımızda ve hangarlarımızda herhangi bir İsrail uçağı da bulunmamaktadır. Türkiye, İsrail'in Filistinlilere yönelik başlattığı insanlık dışı vahşi saldırılardan sonra bu ülke ile olan tüm uçuşlarını ve havacılık faaliyetlerini nihayete erdirmiştir. Öyle ki Türk hava sahasının İsrailli yetkililer tarafından kullanılmasına dahi izin verilmemiş ve muhtelif zamanlarda bu durum basına yansımıştır. Vatandaşlarımızın manipülatif haberlere itibar etmemeleri, bu haberleri yayınlayan kurum ve kişiler hakkında ulusal güvenliğimizi tehdit açısından hukuki sorumluluklar doğabileceğini bildiririz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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