Diyarbakır ve Bingöl'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

DİYARBAKIR ve Bingöl'de toplanan gruplar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını açıklama ve yürüyüş yaparak protesto etti. Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Ulucami önünde toplanan grup, ellerinde dövizlerle İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Grup adına açıklama yapan Medrese Alimleri Vakfı Başkanı Muhammed Tayyip Elçi, İsrail mallarının boykot edilmesi çağrısında bulunarak, 'İsrail devletiyle normalleşmenin İslam'a ve Ümmet-i Muhammed'e ihanet olduğu gerçeğinden hareketle, terör devletiyle her türlü siyasi, askeri ve ticari ilişkilerini en azından askıya almalıdır. İslam tarihi boyunca her dine ve ırka mensup insanların İslam nizamı gölgesinde, huzur içinde yaşadığı Filistin toprakları, 1'inci Dünya Savaşı'ndan sonra hilafetin ilgası ve ümmetin dağılmasıyla birlikte İngilizler tarafından Yahudilere peşkeş çekilmiştir. Bu zalim devletin elçi ve konsoloslarını kovmalı, kendi elçilerini de geri çekmelidir. İslam alimleri olarak ilim, irfan ve cihatla yoğrulmuş bir programla mücahit alimler ve Kudüs'ü yeniden fethedecek Selahaddin'leri yetiştirmeliyizö dedi.

Bingöl'de aralarından sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de olduğu kalabalık grup Merkez Hacı Hıdır Camisi önünde toplanarak tekbirler ve sloganlar eşliğinde Genç Caddesi'ne kadar yürüdü. Grup adına açıklama yapan Özgür-Der Bingöl Şube Başkanı Yusuf Boğatekin, 'Son vahşi saldırılardan sonra Türkiye'nin 81 ilinde bütün halk bu kardeşlerine sahip çıkıyorlar. Sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde bu mağduriyete sahip çıktılar ve çıkmaya devam ediyorlar. Kesinlikle siyonizm elçiliklerinin, konsoloslukların kapatılması gerektiğini buradan ilan ediyoruz. Bizler siyonist vahşetin son bulacağını düşünmüyoruz. Çünkü onlar Gazze'yi tamamıyla kuşatmadan, oradaki insanları göndermeden bu vahşetin sona ereceğini düşünmüyoruz. Bizler şunu tekrar tekrar söylemek istiyoruz; biz sadece eylemlerimizde değil, dualarımızla, yürüyüşlerimizle, oradaki kardeşlerimizin yanında olmak istiyoruzö diye konuştu.