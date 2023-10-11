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Diyarbakır ve Batman'da Filistin'e Destek Etkinlikleri

Diyarbakır ve Batman'da Filistin'e destek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını protesto etmek için etkinlikler gerçekleştirildi. Diyarbakır'da gıyabi cenaze namazı kılındı ve dualar edildi. Batman'da ise konvoy düzenlendi ve Filistin'e destek sloganları atıldı.