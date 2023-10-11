Diyarbakır ve Batman'da Filistin'e Destek Etkinlikleri
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Diyarbakır ve Batman'da Filistin'e destek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını protesto etmek için etkinlikler gerçekleştirildi. Diyarbakır'da gıyabi cenaze namazı kılındı ve dualar edildi. Batman'da ise konvoy düzenlendi ve Filistin'e destek sloganları atıldı.
BATMAN'da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Başkanlığı tarafından Filistin'e destek amacıyla, yüzlerce araç ve motosikletle konvoy düzenlendi.
HÜDA PAR İl Başkanlığı tarafından, Filistin'e destek olmak iamacıyla yüzlerce kişi araç ve motosikletle konvoy düzenlendi. Havaalanı kavşağında bir araya gelen topluluk, Filistin bayrakları taşıyıp, caddelerde şehir turu attı. Sık sık slogan atan grup, şehir turununun ardından dağıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika