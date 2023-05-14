Diyarbakır Valisi Su, oyunu kullandı Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Diyarbakır Valisi Su, oyunu kullandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için sabah saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Abdullah Tivnikli Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 1367 numaralı sandıkta eşi Zeliha Su ile oyunu kullandı.

Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Su, seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesi için tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını söyledi.

Kentte sabah saatlerinden bu yana vatandaşların oylarını sorunsuz bir şekilde kullandığını ifade eden Su, "İlimizde sabah saatlerinden itibaren vatandaşlarımız oylarını sorunsuz bir şekilde kullanıyorlar. Biz de oyumuzu kullandık. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinin ülkemize, milletimize ve Diyarbakır'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.