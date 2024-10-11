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Diyarbakır Valisi'nden Lübnan İddialarına Yanıt

Diyarbakır Valisi'nden Lübnan İddialarına Yanıt
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Lübnan'dan tahliye edilenlerin konteyner kente yerleştirileceği iddialarını yalanlayarak, şu an için böyle bir talimat almadıklarını söyledi. Ayrıca, devletin her zaman mağdurlara yardımcı olacağını vurguladı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "İhtiyaç duyduğumuzda konteyner kentimizde tamir, bakım yaptığımız için belki bu yüzden Lübnan'dakilerin buraya geldiği yakıştırması yapılmış olabilir. Şu an böyle bir talimat almadık ve böyle bir talimat beklemiyoruz" dedi.

Vali Murat Zorluoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yarın kentte düzenlenecek festivalin tanıtımına ilişkin kentteki gazetecilerle Diyarbakır Öğretmenevi'nde basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'dan tahliye edilen ve dün gece Mersin'e getirilenlerin Diyarbakır'daki konteyner kente yerleştirileceği iddialarına ilişkin açıklama yapan Vali Zorluoğlu, İsrail'in katliamlarını bir kez daha kınadığını, her savaşın insani bir dram olduğunu söyledi.

Gazze'de yaşananın, şimdi Lübnan'da yaşandığını belirten Zorluoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, başta vatandaşları olmak üzere özellikle gönül bağı hissettiği yerlerdeki mağdurlara her zaman el uzatmıştır. Yine gereğini mutlaka yapacaktır. Bu manada çalışmalar Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda devam ediyor. Lübnan'daki Türk vatandaşları başta olmak üzere insanları güvenli şekilde ülkemize getirilme çalışmaları devam ediyor" dedi.

Diyarbakır ile ilgili şu ana kadar resmi olarak bir talimat almadıklarını ifade eden Zorluoğlu, "Lübnan'dan veya başka bir yerden Diyarbakır'a gelecek, ikametlerin sağlanması şeklinde bir talimat almadık. Ama biz her zaman Diyarbakır'da böyle bir kapasite tutuyoruz. Eskiyen, kırılan konteynerlerin bakımlarını yapıyoruz. Bu hazırlıktır. Aldığımız bir talimat söz konusu değil. Allah muhafaza yurt içinde de başka sıkıntılar olabilir. İhtiyaç duyduğumuzda konteyner kentimizde tamir, bakım yaptığımız için belki bu yüzden Lübnan'dakilerin buraya geldiği yakıştırması yapılmış olabilir. Şu an böyle bir talimat almadık ve böyle bir talimat beklemiyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Murat Zorluoğlu Lübnan

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