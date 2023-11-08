Diyarbakır Sur ilçesinde Kaymakam ve muhtarlar istişarede buluştu

Sur ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, kurum amirleri ve muhtarlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Kaymakam Solak, mahallelerin sorunlarının çözüme kavuştuğunu ve gelen taleplerin hızlı bir şekilde çözüleceğini belirtti.

Diyarbakır'da Sur ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, kurum amirleri ve muhtarlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Sur Kaymakamlığı toplantı salonunda muhtarlar ve kurum amirleri ile bir araya gelen Kaymakam Asım Solak, mahallelerin sorunlarının büyük ölçüde çözüme kavuştuğunu ve gelen taleplerinde hızlı bir şekilde çözüleceğini söyledi.

Sur ilçesine bağlı 100 mahalle muhtarlığının bulunduğunu belirten Solak, "İlçemize bağlı mahallelerimizin sorunlarını büyük ölçüde çözüme kavuşturmuş bulunmaktayız. Mahallelerimiz ile ilgili sizlerden gelen talep ve önerilerin çözüme kavuşturulması için ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyonunun sağlanması, ilçedeki kamu hizmetlerinin ilçe halkına daha etkin ve verimli sunulması konusunda hep birlikte gayret sarf edeceğiz. Halkın geleceği için yürütülen çalışmaları bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da aynı kararlılık ve hassasiyetle devam ettireceğiz" dedi.

Muhtarlar, hizmetler ve destekler için Kaymakam Solak'a teşekkür etti. - DİYARBAKIR