Diyarbakır Lice'de 74 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 74 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda ayrıca silahlar ve şüpheliler de yakalandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 74 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Yolçatı Mahallesi kırsalında başlatılan operasyon başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, 53 kilogram kubar, 21 kilogram toz esrar, kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 4 şarjör, 32 fişek ve terazi ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.