Diyarbakır Lice'de 21 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 21 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonun amacı, bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanları ortaya çıkarmak ve adalete teslim etmekti.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 96 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Kumluca Mahallesi kırsalında başlatılan operasyon başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, 96 kilogram toz esrar ele geçirildi.