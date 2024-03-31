Diyarbakır İl Seçim Kurulu önünde oy torbası kuyruğu

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Seçim Kuruluna getirilen oy torbaları nedeniyle kuyruk oluştu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından başlayan sayımlar devam ediyor. Sayımı tamamlanan yerlerden oylar torbalara konulup Diyarbakır İl Seçim Kuruluna getiriliyor. Görevliler polis kontrolünden geçtikten sonra İl Seçim Kuruluna girmek üzere bekliyor. Ellerinde oy torbaları olan görevliler, İl Seçim Kurulu önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.