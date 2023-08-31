Diyarbakır Hevsel Bahçeleri Endüstriyel Tarım İçin Feda Edildi

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'nin endüstriyel tarım için feda edildiğini öne sürdü.

Türkoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri'nin, Tehlike Altındaki Dünya Mirasları Listesi'ne alındığını söyledi.

Rapordan bazı tespitler aktaran Türkoğlu, tarihi yapılarda bazı projeler uygulanırken arkeolojik çalışmalar yapılmadığı yönünde tespitler olduğunu kaydetti.

Türkoğlu, Hevsel Bahçeleri'nde endüstriyel üretim başlatıldığını belirterek, "Binlerce yıldır doğal tarımsal üretimle var olan Hevsel Bahçeleri'nin doğallığı endüstriyel tarım için feda edilmiştir. Bu ürünler büyük araçlarla alan dışına çıkabilsin diye patika yolların yerine 15 metrelik caddeler yapılarak bahçelerin dokusuyla oynandı. Bu süreçler halk iradesini gasbeden kayyum rejimiyle yapılmıştır." diye konuştu.