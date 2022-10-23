Diyarbakır haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da Politika Haberleri Diyarbakır politika haberi | - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış programına katılmak üzere Diyarbakır'a geldi. - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış programına katılmak üzere Diyarbakır'a geldi. Malatya'dan özel uçakla Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, havaalanından otobüs ile toplu açılış programının yapılacağı İstasyon Meydanına geçmesi bekleniyor. Erdoğan'ın yaklaşık 12 milyar 342 milyon liraya mal olan 140 projenin açılışını yaparken kalabalığa hitap edecek. Toplu açılış sonrasında Erdoğan'ın programlarının basına kapalı olarak devam edeceği bildirildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır Politika Haberler

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