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Diyarbakır haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan'a) Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece...

Politika Haberleri

Diyarbakır haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yunanistan'a) Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece...

Diyarbakır haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan'a) Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Yunanistan'a) Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz."

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Hani Politika Haberler

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