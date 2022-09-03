Diyarbakır haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan'a) Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece...
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Diyarbakır haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan'a) Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Yunanistan'a) Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz."
Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Politika