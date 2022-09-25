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Diyarbakır politika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler ile bir araya geldi

Politika Haberleri

Diyarbakır gelişmesine göre - İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler ile bir araya geldi Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evlat nöbetinde olan ailelerle bir araya geldi.

- İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler ile bir araya geldi

DİYARBAKIR - Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evlat nöbetinde olan ailelerle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde kentte gelerek bir dizi ziyarette bulundu. Bakan Soylu, önceden evlat nöbetindeki aileler ile bire bir görüşeceği sözünü verdiğini hatırlattı.

Soylu, ailelerin konaklandığı yere gelerek aileler ile selamlaştıktan sonra bire bir görüşmek üzere toplantı salonuna geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Politika

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