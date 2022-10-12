Diyarbakır haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 yıl önce boşaltılması talimatı verdiği Diyarbakır E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu, ziyareti öncesi boşaltıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 yıl önce boşaltılması talimatı verdiği Diyarbakır E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu, ziyareti öncesi boşaltıldı

Diyarbakır'da 1 günde 270 mahkumu, 170 personeli olan cezaevi boşaltıldı

DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz'da Diyarbakır'da katıldığı programda, "Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz" açıklamasında bulunduğu cezaevi, Cumartesi günü kentte ziyareti öncesi 1 günde boşaltıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz 2021 yılında Diyarbakır valiliği önünde gerçekleştirilen, "Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni"ne katılarak, vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada birçok konuya değinirken Diyarbakır E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu'nun durumuna da değindi. Erdoğan burada, "Bugün sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muamele ile anılan Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz. Adalet Bakanlığımız bu konuda gerekli hazırlığı yapıyor. Böylece Diyarbakır'ın hafızasındaki bir kötü anıyı ortadan kaldırmış oluyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü kentte gelişi öncesi cezaevi ile ilgili gelişme yaşandı. 270 mahkumu, 170 personeli olan Diyarbakır E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu, kentte hizmet veren diğer kampüste yer alan ceza infaz kurumlarına 1 günde nakledildi.

"Buranın bir hastaneye ihtiyacı var, esnafta da ekonomi canlanır"

Ceza evinin boşaltılmasını değerlendiren vatandaşlardan Rüstem Üçgöz, yerine yapılacak müzenin çok anlam taşımadığını söyledi. Müzenin geçmişteki acıları burada canlandıracağını belirten Üçgöz, "Yaşanan olaylar sanki tekrar göz önünden geçecek. Buranın güzel bir hastaneye çevrilmesini isterim. Burada 500 binden fazla bir nüfus var. Buranın bir hastaneye ihtiyacı var. Hem esnafta ekonomi canlanır, hem de 24 saat olacak bir yer olacağı için daha faydalı olur. Müzenin ise belli bir saatti vardır" dedi.

Alaattin Ayata ise cezaevinin kapatılmasının çok iyi olduğunu ifade etti. Ayata, "İnsan gördüğü zaman rahatsız oluyordu. İsmi üstünde cezaevi ve şehrin içinde. Cezaevinin merkezin içinde kalması hoş bir şey değil. Başka bir şey yapılmaktansa müze olması iyi olur. Başka yerden insanlar gelir ve canlılık olur" şeklinde konuştu.