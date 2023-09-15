Diyarbakır Ergani'de torbacılara operasyon: 6 tutuklama
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede 12 Eylül'de sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 4 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 7'si adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Politika